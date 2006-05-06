Рабочую группу по вопросам переподготовки госслужащих возглавил Васюник
18:48, 06 мая 2006Политика
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Распоряжение Президента, размещено на его официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал рабочую группу по вопросам развития системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Как говорится в распоряжении Президента, размещенном на его официальном сайте, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель председателя Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК. Рабочей группе поручено подготовить и внести до 1 июня 2006 года предложения относительно перспективных направлений развития системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.
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