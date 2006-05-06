Рабочую группу по вопросам переподготовки госслужащих возглавил Васюник

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал рабочую группу по вопросам развития системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Как говорится в распоряжении Президента, размещенном на его официальном сайте, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель председателя Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК. Рабочей группе поручено подготовить и внести до 1 июня 2006 года предложения относительно перспективных направлений развития системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.