Добкин опасается, что в Харькове сорвут выборы

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН считает, что в Харькове существует угроза срыва выборов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом М.ДОБКИН сказал во время встречи с представителями областных организаций политических партий, которые принимают участие в выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

В ходе встречи представители политических сил выразили уверенность, что выборы состоятся честно и открыто. Также они отметили, что “в ходе избирательного процесса не было отмечено никакого административного давления со стороны городского совета или областной государственной администрации”.

В то же время, отметил М.ДОБКИН, существует угроза срыва выборов со стороны некоторых политиков.

«Хочу поделиться с вами своими опасениями, что могут быть попытки срывов. Если не получится сорвать, значит, будут попытки убедить людей в том, что выборы неправильные, что что-то не так. Я обещаю, что мы не допустим никаких попыток подменить или испортить бюллетени, протоколы. Я максимально заинтересован в этом. Президент Украины поставил задачу провести выборы максимально честно, и мы эту задачу выполним», - сказал М.ДОБКИН.