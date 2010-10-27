Комиссар ЕС заявил, что готов принять пас от Лукашенко

В ближайшие дни комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ посетит Минск.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар сообщил на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента 26 октября.

«Я поеду в Минск во второй раз через пару дней», - сказал он.

С.ФЮЛЕ отметил, что в ходе нынешней поездки не планирует встречаться с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО в связи с предстоящими 19 декабря президентскими выборами.

Характеризуя нынешнее состояние отношений с Беларусью, комиссар ЕС отметил, что не видит особого прогресса в этой стране в последнее время.

«Президент ЛУКАШЕНКО знает, что требуется нами для продвижения вперед», - отметил С.ФЮЛЕ.

Он сообщил, что сейчас страны-члены ЕС обсуждают подготовленный Еврокомиссией проект Совместного промежуточного плана для Беларуси, который должен определить направления приоритетных реформ. Кроме того, Комиссия начнет подготовку проекта директив про переговоры с Минском об упрощении визового режима и реадмиссии.

«Все отношения с Беларусью – это история потерянных возможностей», - резюмировал С.ФЮЛЕ.

«Мяч на стороне Беларуси, но мы готовы играть этим мячом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС на своем заседании 25 октября одобрил выводы по Беларуси, в которых, в частности, отметил недостаток прогресса в сфере демократизации, поручил Еврокомиссии подготовить проект директив на переговоры про упрощение визового режима и реадмиссии с Беларусью, а также продлил на год ограничительные санкции на поездки высших должностных лиц страны в страны-члены ЕС с одновременной приостановкой их действия для большинства высших чиновников.