Губернатор предупредил чиновников: за критику власти уволит после выборов

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ заявляет, что на Буковине выборы пройдут «прозрачно и без принуждения власти», а соблюдение избирательного законодательства он берет под личный контроль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПАПИЕВ заявил во время встречи с руководителями организации политических сил Буковины и представителями СМИ области.

«Как руководитель исполнительной власти края заверяю: я сделаю все, чтобы на Буковине были соблюдены нормы избирательного законодательства, жители края свободно и без принуждения избрали своих представителей в местные органы власти. Чтобы в области выборы были честными, прозрачными и демократическими, прошли без нарушений законодательства», - заявил он.

Он добавил, что приглашенные на встречу областные руководители прокуратуры, Службы безопасности, УМВС «будут качественно обеспечивать и контролировать соблюдение в области избирательного законодательства».

«Как руководитель областной организации Партии регионов я имею право сегодня заявить, что мы не влияли на формирование избирательных комиссий и их руководство, где Партия регионов представлено уж слишком скромно. Мы не загоняли работников бюджетных учреждений в правящую партию, как это делалось в области раньше, поэтому сегодня основная масса учителей и врачей идет в местные советы от оппозиционных политических партий. Исходя из этого, делаю вывод, что Партия регионов в Черновицкой области ведет избирательную кампанию в строгом соответствии с действующим законодательством. Могу вам гарантировать, что так же будет проходить голосование и подсчет голосов», - заявил М.ПАПИЕВ.

В то же время во время аппаратного совещания 25 октября губернатор Буковины заявил, что будет увольнять с работы госслужащих, которые баллотируются в депутаты местных советов и критикуют власть. «Те государственные служащие, которые в настоящее время ведут агитацию, подчеркивая, что государственные структуры не выполняют свои функции, после выборов больше не будут занимать свои должности», – заявил председатель Черновицкой ОГА.

«Действующим законодательством предусмотрено право каждому любителю принимать участие в выборах, однако учитывая этические и моральные нормы, трудно понять людей, которые, работая на государственной службе, критикуют власть», – отметил губернатор.

По словам М.ПАПИЕВА, среди госслужащих есть достаточно много представителей различных партий, ни одному из них не запрещается принимать участие в выборах. Он призвал таких госслужащих на время ведения кампании уйти в отпуск. «Есть нормы морали, которых надо придерживаться, поэтому стоит определиться к кому вы принадлежите – к оппозиции или к власти», – сказал М.ПАПИЕВ.