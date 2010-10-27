Азарову не нравится, что оппозиция выносит сор из избы

Заявления оппозиции о срыве местных выборов “лопнули, как мыльный пузырь”.

Об этом заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины, премьер-министр Николай АЗАРОВ.

“Информационная бессмыслица отдельных представителей оппозиции о якобы срыве выборов и притеснение определенных политических сил, лопнули, как мыльный пузырь. Очень поразило то, насколько собственные эгоистичные интересы эти деятели поставили выше интересов и престижа государства. Они готовы вылить на Украину любую грязь, разнести ее по всему свету, чтобы хоть чем-то навредить власти”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, “хаос и дестабилизация политических процессов” – это единственное, на что способна оппозиция в Украине. В то же время, глава правительства выразил мнение, что в день голосования 31 октября избиратели дадут оценку этим политическим силам.

Н.АЗАРОВ отметил, что подготовка к голосованию проведена организовано, правительство предоставило все необходимы средства, все избирательные участки получили помещения. “Убежден, что граждане Украины осознают, что эти политики не изменились, ничему не научились и ничего конструктивного людям не предлагают”, - сказал Н.АЗАРОВ.