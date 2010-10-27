Тимошенко: зернотрейдерам нужно еще раз поддержать Партию регионов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в Украине нет оснований для введения ограничений на поставки украинского зерна на внешние рынки.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала вчера на пресс-конференции в Николаеве.

"У нас есть расчеты баланса зерна, и мы можем твердо сказать, что сегодня нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать экспорт зерна. Несмотря на то, что в этом году мы получили меньший урожай, чем в предыдущие годы, его достаточно для того, чтобы полностью обеспечить нашу страну зерном и не ограничивать экспорт", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, нынешнее правительство, таким образом, ограничив экспорт зерна, отблагодарило зернотрейдеров за их поддержку на президентских выборах. "Зернотрейдерам нужно еще раз будет поддержать Партию регионов на этих выборах, как они это делали на предыдущих, и с зерном у них будет все "хорошо", как и с возвратом НДС", - с иронией заметила она.

Лидер "Батькивщины" также напомнила, что во времена премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА в 2007-2008 годах также ограничивался экспорт зерна. "В 2008 году, когда я пришла в правительство, предыдущим правительством ЯНУКОВИЧА тогда также был закрыт экспорт. Мы его открывали, мы начинали нормальный экспорт, и мы вышли в 2008-2009 годах на третье место в мире по объему экспорта зерна, опередив даже такие страны, которые традиционно лидируют на этом рынке", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что ее фракция будет поднимать вопрос об ограничении экспорта зерна в парламенте. "Этот очень важный вопрос - ограничение экспорта - приводит к снижению цен на отечественную сельхозпродукцию для всех фермеров, для производителей зерна, в том числе, малых сельскохозяйственных предприятий. Как только экспорт закрывается – падают цены на внутреннем рынке", - объяснила лидер партии "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия призвала Украину к прозрачности на рынке зерновых.

При этом, по словам представителя Еврокомиссии Джона КЛЭНСИ, ограничения на экспорт должны быть обоснованы в соответствии с правилами ВТО.

Службы Еврокомиссии оценят детали введенных Украиной мероприятий, в частности, дату вступления в силу и ретроспективный эффект, и передадут, "если будет необходимо, весомый мессидж украинским властям".

18 октября на Правительственном портале было обнародовано постановление Кабинета министров Украины от 4 октября этого года об установлении квот на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя и гречихи.

Квоты установлены сроком до 31 декабря 2010 года.