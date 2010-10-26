Тимошенко: в МВД идут сотни заявлений об утере печатей избиркомов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власти стали применять технологию незаконного изготовления бюллетеней по “харьковскому сценарию” в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"То же самое произошло вчера в Хмельницкой области, точь-в-точь. То же самое партия "Свобода" заявила об Ивано-Франковской области, нашли 190 тысяч отпечатанных бюллетеней. Это технология, причем уже совсем другая, когда урны будут упакованы бюллетенями, там уже будет все проставлено заранее до выборов, будут сделаны протоколы", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Николаеве.

Лидер "Батькивщины" также обратила внимание на то, что в Министерство внутренних дел начали поступать сотни заявлений об утере печатей участковых и территориальных избирательных комиссий.

"Партия регионов там, где она не имеет участковой или территориальной комиссии, печати, они пишут сейчас в Министерство внутренних дел заявление о том, что утеряна печать, и им выдают дубликат. Этот круг замкнулся", - объяснила она.

По ее словам, учитывая массовые факты подготовки к фальсификации результатов местных выборов, такие выборы нужно не признавать. "Эти выборы сейчас нужно отменять и переносить. И делать так, чтобы под наблюдением, в том числе ОБСЕ, мирового сообщества, под наблюдением всех общественных институтов Украины просто начать это сначала – с закона, который не будет выборы делать сфальсифицированными еще до их проведения, свободы средств массовой информации, с реального печатания бюллетеней", – сказала лидер "Батькивщины".

"По всей стране проводится эта грязная технология, и нет в этом никаких сомнений", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.