Табачник приказал перенести начало занятий в школах неизвестно на когда

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК приказал перенести начало занятий после каникул с 1 ноября на другой срок в школах, где работают избирательные комиссии по проведению 31 октября выборов в местные органы власти.

Об этом говорится в приказе Д.ТАБАЧНИКА от 26 октября, текст которого имеет в своём распоряжении УНИАН.

Как отмечено в документе, такое решение принято “с целью обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических требований при возобновлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учебных заведениях, в помещениях которых работали избирательные комиссии по проведению 31 октября 2010 года выборов в местные органы власти в Украине”.

В связи с этим Министерству образования и науки Автономной Республики Крым, управлениям образования и науки областных, Севастопольской городской государственных администраций приказано принять решение о переносе учебных занятий с 1 ноября на другой срок в учебных заведениях, в помещениях которых работали избирательные комиссии; принять меры по безусловному соблюдению санитарно-гигиенических требований при возобновлении учебно-воспитательного процесса в школьных помещениях.