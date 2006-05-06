Ющенко обратился к Еханурову с просьбой
18:34, 06 мая 2006Политика
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Она касается топливно-энергетической сферы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Украины Юрию ЕХАНУРОВУ с просьбой усилить контроль в топливно-энергетической сфере.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЮЩЕНКО обратился к Ю.ЕХАНУРОВУ
с просьбой проработать предложения относительно усиления контроля за развитием
предприятий топливно-энергетического комплекса и активизации борьбы с экономической преступностью в этой отрасли и в случае необходимости инициировать подготовку необходимых нормативно-правовых актов.
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