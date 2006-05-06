Ющенко обратился к Еханурову с просьбой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Украины Юрию ЕХАНУРОВУ с просьбой усилить контроль в топливно-энергетической сфере.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЮЩЕНКО обратился к Ю.ЕХАНУРОВУ

с просьбой проработать предложения относительно усиления контроля за развитием

предприятий топливно-энергетического комплекса и активизации борьбы с экономической преступностью в этой отрасли и в случае необходимости инициировать подготовку необходимых нормативно-правовых актов.