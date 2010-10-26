Укранцы уже боятся признаться, за кого будут голосовать?

Украинцы скрывают, что будут голосовать за оппозицию, считают политические эксперты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

По информации пресс-службы Института Горшенина, им проведен экспертный опрос о ходе избирательной кампании в Харькове и в целом по Украине, а также о тенденции умалчивания («спирали молчания») украинцами своих политических симпатий в ходе соцопросов, - особенно, если они собираются голосовать за оппозиционных кандидатов.

Президент аналитического Центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ, отвечая на вопрос о ходе избирательной кампании, заявил: «О какой избирательной кампании может идти речь, если одна из политических сил хочет сфальсифицировать выборы?». При этом эксперт отметил существование так называемого «скрытого рейтинга» оппозиционных кандидатов. «Наверно, они (респонденты) связывают это с тем, что если они их поддержат, то будут иметь какие-то неприятности. Поэтому такой, так называемый, скрытый рейтинг», - сказал И.ЖДАНОВ. По его мнению, «если социологи придут к респондентам с «урночками», и они на глазах социологов заполнят анкеты и бросят в «урночки», вы увидите, что поддержка оппозиционного кандидата больше. Если вы уличный опрос сделаете - вы у видите, что поддержка оппозиционного кандидата ещё большая». «Вспоминаю 2004 год - аналогичная ситуация была с Виктором ЮЩЕНКО: люди просто боялись говорить, что они за него голосуют, и вроде бы он постоянно отставал от Виктора ЯНУКОВИЧА. А когда мы провели социологические исследования на улицах - полностью анонимные - то мы сразу увидели, что В.ЮЩЕНКО опережал В.ЯНУКОВИЧА на несколько пунктов. Люди боялись говорить о том, кого они поддерживают», - сказал И.ЖДАНОВ.

Главный редактор телеканала TVi (Киев) Виталий ПОРТНИКОВ полагает, что «в таких городах как Харьков неопределенность выбора связана с завышенными и не вполне оправдавшимися ожиданиями от победы кандидата Партии регионов на президентских выборах». И как следствие, сейчас люди не желают публично высказывать свою точку зрения по поводу властной вертикали и ее кандидатов на выборах.

Директор общественной организации «Экспертный совет», журналист Андрей КАПУСТИН основную вину за формирование тенденции умалчивания со стороны респондентов возлагает на СМИ, подконтрольные действующей власти. Он отметил, что влияние прессы на население стало определяющим при формировании «спирали молчания». «Если к тому же учесть, что харьковская школа журналистики (независимо от того, кого обслуживают журналисты) все еще достаточно сильная, то можно предполагать, что те харьковчане, которые, может быть, имеют некую позицию, отличную, от подаваемой в официальных СМИ, попросту предпочитают об этом не говорить вслух», - говорит А.КАПУСТИН.

Как заявил директор International Institute for Regional Media and Information Алексей СОЛДАТЕНКО, «мы сталкиваемся с такой ситуацией в тех регионах, где работаем на выборах. Соотнося результаты анкетных опросов с фокус-группами, анализируя наблюдения социологов, понимаем, что люди во многих регионах просто запуганы. Вообще, эти выборы беспрецедентные по использованию админресурса и грязным технологиям». Эксперт напомнил, что согласно данным последнего социсследования Всеукраинского социологического консорциума, разница между рейтингами двух основных кандидатов на пост мэра Харькова – Геннадием КЕРНЕСОМ и Арсеном АВАКОВЫМ составляет около 2%. «Учитывая скрытый рейтинг оппозиционного кандидата, можно утверждать, что реальный рейтинг А.АВАКОВА выше. Это означает, что электорально А.АВАКОВ выиграл кампанию. Однако, важно помнить главную особенность данных выборов – важно не то, как проголосуют избиратели, а то, как посчитают комиссии», – заявил А.СОЛДАТЕНКО.

По словам руководителя направления на канале СТБ Алексея МУСТАФИНА, «достаточно просто посмотреть на портреты кандидатов на пост мера (а также портреты тех, кто мог бы баллотироваться, но не стал) - и в общем-то все сразу станет ясно».

Говоря о «тенденции умалчивания» со стороны респондентов, научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА заявила: «Такой проблемы в Украине не было очень долго. И вообще - впервые она появилась во время президентских выборов 2004 года. Когда, уже практически перед самыми выборами, очень многие респонденты уходили в «трудно сказать». И тогда эксперименты, которые делал КМИС и Центр Разумкова, когда люди заполняли анкеты и сами бросали их в ящички, чтобы не видели интервьюеры, - вот они показывали несколько иные результаты, не на порядок, конечно – на несколько процентов».

Глава правления Центра "Социоизмерение" Сергей ТАРАН считает, что текущая избирательная кампания самая грязная в истории Украины. Говоря о харьковской ситуации, эксперт отметил: «Во-первых, это стратегически важный регион, он приграничный, и в этом регионе всегда была интрига. Я думаю, что напряжённость в городе Харькове будет сильней, чем в других регионах, потому что там существует интрига и нет монополии одной политической силы». По его мнению, сейчас в Украине существует тенденция, когда, при проведении социологических опросов люди не всегда склонны отвечать, что они готовы поддержать оппозиционного кандидата. «Мы сталкивались с этой проблемой. В Украине, как правило, погрешность для оппозиционных партий составляла в разные годы до 5%. До 5% людей стеснялись сказать, что они готовы голосовать за оппозиционного кандидата», - заявил С.ТАРАН.

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО отметил тот факт, что события последних дней показали, что местные выборы в Харькове приобрели обостренно конфликтный характер и, фактически, вышли за рамки обычного электорального процесса. «То, что происходит в Харькове, больше напоминает политическую войну, где результата стремятся достичь любой ценой, нежели нормальные цивилизованные выборы. В значительной мере это отображает региональную специфику харьковских выборов», - говорит эксперт. По его мнению, Г.КЕРНЕС, исполняющий обязанности мэра Харькова, не имеет достаточного электорального перевеса, который гарантировал бы ему победу. Прямая конкуренция на выборах мэра города кандидатов от Партии регионов и «Батькивщины» усиливает эмоциональный накал предвыборный борьбы. «В Харькове, по данным нашего октябрьского опроса, и без того две трети избирателей ожидали нарушений и фальсификаций на выборах. Теперь масштабы таких настроений наверняка увеличатся. «Батькивщина» уже заявила, что не признает результаты выборов. Парадоксально, но как бы не закончились выборы в Харькове, А.АВАКОВ уже переиграл Г.КЕРНЕСА - в морально-политическом смысле, в информационном восприятии этих выборов. Ведь теперь для многих уже не важен будет формальный результат выборов», - сказал В.ФЕСЕНКО.