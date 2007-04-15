Катеринчук вошел в первую пятерку блока Луценко

В первую пятерку избирательного списка созданного сегодня в Киеве блока политических партий «Народная самооборона Юрия Луценко» вошли избранный лидером блока и председателем политсовета Юрий ЛУЦЕНКО, народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, председатель фонда «АНТИСПИД» Наталия ЛУКЪЯНОВА, тележурналист Владимир АРЬЕВ и народный депутат Владимир СТРЕТОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, состав списка, в который вошли 183 человека, был утвержден сегодня на межпартийном съезде партии «Вперед, Україно!» и Христианско-демократического Союза, который образовали блок «Народная самооборона Юрия Луценко».

За список, который был взят за основу, проголосовали 219 делегатов съезда, 6 против, 16 – воздержались (из 241 присутствующего в зале на момент голосования делегата).

Шестым в списке значится народный депутат, главный редактор газеты «Сільські вісті» Иван СПОДАРЕНКО, седьмым - Виктор МУСИЯКА (лидер партии «Вперед, Україно!», профессор Киево-Могилянской академии), восьмым – советник Президента Украины Тарас СТЕЦЬКИВ, девятым – президент общественной организации «Центр исследований политических ценностей» Олесь ДОНИЙ, десятым – народный депутат Давид ЖВАНИЯ.

Также в списке присутствуют бывший начальник Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл КУЛИКОВ (№11), экс-прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК (№16), генеральный продюсер «5 канала» Юрий СТЕЦЬ (№17), народный депутат Владимир МАРУЩЕНКО (№22), под №28 - Светлана КУСТОВА (адвокат, которая представляла интересы на то время кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО в Верховном Суде Украины в конце 2004 года), брат Ю.Луценко Сергей ЛУЦЕНКО (№30).