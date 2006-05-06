Литвин нашел себе работу

Председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН избран вице-президентом Национальной Академии наук Украины. Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердил сам В.ЛИТВИН. По его словам, сегодня на собрании НАНУ три четверти присутствующих проголосовали за его кандидатуру. Как известно, 5 мая с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоялась отчетная сессия общего собрания НАНУ, на которой был обсужден отчет о деятельности Академии в 2005 году. В.ЛИТВИН является академиком Национальной Академии наук Украины.