Льготы для работников МВД, прокуратуры и судов будут отменены осенью

Министерство транспорта и связи надеется, что осенью т.г. льготы на проезд в транспорте для работников МВД, прокуратуры и судов будут отменены. Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Виктор БОНДАРЬ. Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, министерство предложило правительству рассмотреть вопрос о льготах, и уже есть соответствующее поручение правительства Министерству труда. «Я предложил, в первую очередь, пересмотреть и отменить льготы по служебным признакам – это МВД, прокуратура, суды – то есть те, кто сегодня уже не самые необеспеченные слои населения. Я не думаю, что наши правоохранительные органы сегодня настолько необеспечены как пенсионеры», - заявил он. В то же время по поводу льгот для пенсионеров и инвалидов В.БОНДАРЬ подчеркнул, что это сложный вопрос. «Думаю, на протяжении пяти лет его необходимо планово решать, поднимать уровень пенсий, доплат и через пять лет отменить эти льготы».

По словам министра, сегодня работает виртуальная экономика, поскольку 23,5 млн. населения имеют право на льготы. «Их учесть невозможно, они ездят бесплатно, а потом мы делаем какие-то виртуальные зачеты на бюджетном уровне – это не правильно», - считает В.БОНДАРЬ.