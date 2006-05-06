“Радио-Эра” FM проведет благотворительную акцию, посвященную 61-й годовщине Победы

8 мая “Радио-Эра” FM проведет благотворительную акцию, посвященную 61-й годовщине Победы. Как сообщили УНИАН в редакции, в рамках акции представители радиостанции посетят Киевский городской госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в Киеве (ул. Краснофлотская, 26). Мероприятие состоится в 12.00. Телефон: 431-96-20.

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