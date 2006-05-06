Президент заявляет, что шансы стать премьером есть как у Тимошенко, так и у Еханурова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что занять должность премьер-министра шансы есть как у экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, так и у действующего руководителя правительства Юрия ЕХАНУРОВА. Такое мнение он выразил в интервью еженедельнику "Контракты".

По его убеждению, если будут достигнуты принципиальные договоренности о

принципах работы правительства, “то неважно, кто будет консолидировать

правительство — Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ или кто-то другой". "Шансы есть у каждого. У меня нет готового решения по кандидатуре премьера. Сейчас речь идет о том, что нужно сформировать команду и определить программу, над реализацией которой будет работать Кабмин", - сказал Президент. В.ЮЩЕНКО отметил, что видит в должности премьера человека, который отказался от служения корпоративным интересам в интересах национальных.

"Премьер не должен вести закулисную игру, он должен дистанцироваться от

удовлетворения бизнес-потребностей окружения и своих собственных", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

"Многие молодые демократии погибли из-за того, что политики-революционеры

заняли служебные кресла и забыли о национальных интересах. Именно отсюда

выплывает самопоедание, ложь, прослушки, усушки и травля бывших соратников", -

сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украине нужное монолитное правительство. "Мое первое

требование к новому правительству простое - министры должны быть группой

патриотов, которые отстаивают национальные интересы, и являются профессионалами, которым чувство собственного достоинства не позволяет опуститься до внутренних интриг", - сказал Президент.