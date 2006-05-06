Президент заявляет, что шансы стать премьером есть как у Тимошенко, так и у Еханурова
У Ющенко нет готового решения
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что занять должность премьер-министра шансы есть как у экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, так и у действующего руководителя правительства Юрия ЕХАНУРОВА. Такое мнение он выразил в интервью еженедельнику "Контракты".
По его убеждению, если будут достигнуты принципиальные договоренности о
принципах работы правительства, “то неважно, кто будет консолидировать
правительство — Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ или кто-то другой". "Шансы есть у каждого. У меня нет готового решения по кандидатуре премьера. Сейчас речь идет о том, что нужно сформировать команду и определить программу, над реализацией которой будет работать Кабмин", - сказал Президент. В.ЮЩЕНКО отметил, что видит в должности премьера человека, который отказался от служения корпоративным интересам в интересах национальных.
"Премьер не должен вести закулисную игру, он должен дистанцироваться от
удовлетворения бизнес-потребностей окружения и своих собственных", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
"Многие молодые демократии погибли из-за того, что политики-революционеры
заняли служебные кресла и забыли о национальных интересах. Именно отсюда
выплывает самопоедание, ложь, прослушки, усушки и травля бывших соратников", -
сказал он.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украине нужное монолитное правительство. "Мое первое
требование к новому правительству простое - министры должны быть группой
патриотов, которые отстаивают национальные интересы, и являются профессионалами, которым чувство собственного достоинства не позволяет опуститься до внутренних интриг", - сказал Президент.