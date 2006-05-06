Депутат Рыбак прогнозирует,что первое заседание новой Верховной Рады состоится после 23 мая
Партия регионов хочет иметь право первого голоса
Новоизбранный народный депутат от Партии регионов Владимир РЫБАК прогнозирует, что первое заседание Верховной Рады Украины пятого созыва состоится после 23 мая.
Об этом он сказав в интервью «Главред». (УНИАН: В.РЫБАК является одним из
членов Депутатской рабочей группы по подготовке первой сессии новой ВР).
По его словам, вопрос о том, кто возглавит рабочую группу, «большого значения
не имеет». В то же время он считает, что «партия, получившая наибольшее
доверие избирателей, имеет право на первый голос». «Поэтому мы хотим, чтобы
остальные считались с нами и прислушивались к нашим предложениям», -
подчеркнул В.РЫБАК.
По его словам, к 23 маю парламент не выйдет на первое заседание с какими-то
конкретными договоренностями. Он считает, что «к тому времени еще не будет
коалиции». «Май уйдет на то, чтобы попытаться сблизить позиции различных
фракций», - сказал В.РЫБАК.