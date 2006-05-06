Поляков выступает за признание воинов ОУН-УПА ветеранами Второй мировой войны

Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Леонид ПОЛЯКОВ считает, что необходимо признать воинов ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам. «Я считаю, что в данном случае нужно взять пример с ветеранов, которые воевали против нас – они давно уже примирились», - сказал Л.ПОЛЯКОВ. Он отметил, что это нужно сделать как можно скорее, чтобы это увидели участники войны как с одной стороны, так и с другой.