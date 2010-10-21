Пресс-конференция компании «Юг-Контракт»

14:05, 21 октября 2010
Политика
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В пятницу, 22 октября, в 11.00 в конференц-центре Президент-отеля «Киевский» состоится пресс-конференция на тему: «2011 год на рынке компьютерной, цифровой техники, потребительской электроники и мобильной телефонии – год сюрпризов?».

Участники пресс-конференции: эксперты компаний Alcatel, Asus, Beko, Garmin-Asus, Intel, Kingston, Samsung, Panasonic, а также эксперты компании «Юг-Контракт».

Пресс-конференция состоится в рамках Международной конференции «Distribution&Partnership».

Адрес: Киев, ул. Госпитальная, 12.

Аккредитация на сайте конференции:

http://www.icdp.com.ua/for_journalists.php или за телефоном: (050) 986-25-65.

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