Пресс-конференция компании «Юг-Контракт»
14:05, 21 октября 2010Политика
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В пятницу, 22 октября, в 11.00 в конференц-центре Президент-отеля «Киевский» состоится пресс-конференция на тему: «2011 год на рынке компьютерной, цифровой техники, потребительской электроники и мобильной телефонии – год сюрпризов?».Участники пресс-конференции: эксперты компаний Alcatel, Asus, Beko, Garmin-Asus, Intel, Kingston, Samsung, Panasonic, а также эксперты компании «Юг-Контракт».
Пресс-конференция состоится в рамках Международной конференции «Distribution&Partnership».
Адрес: Киев, ул. Госпитальная, 12. Аккредитация на сайте конференции:
Аккредитация на сайте конференции:http://www.icdp.com.ua/for_journalists.php или за телефоном: (050) 986-25-65.
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