Пресс-конференция компании «Юг-Контракт»

В пятницу, 22 октября, в 11.00 в конференц-центре Президент-отеля «Киевский» состоится пресс-конференция на тему: «2011 год на рынке компьютерной, цифровой техники, потребительской электроники и мобильной телефонии – год сюрпризов?». Участники пресс-конференции: эксперты компаний Alcatel, Asus, Beko, Garmin-Asus, Intel, Kingston, Samsung, Panasonic, а также эксперты компании «Юг-Контракт».

Пресс-конференция состоится в рамках Международной конференции «Distribution&Partnership».