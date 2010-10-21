Янукович сегодня совещается с губернаторами

Сообщает пресс-служба главы государства

В четверг, 21 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание с председателями областных государственных администраций Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства, начало совещания в 11.00. Аккредитация представителей СМИ продолжается до 10.00 21 октября 2010 года по телефонам: 255 63 18; 255 74 02.

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