Янукович сегодня совещается с губернаторами
08:57, 21 октября 2010Политика
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Сообщает пресс-служба главы государства
В четверг, 21 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание с председателями областных государственных администраций Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, начало совещания в 11.00.
Аккредитация представителей СМИ продолжается до 10.00 21 октября 2010 года по телефонам: 255 63 18; 255 74 02.
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