Президент зовет губернаторов к себе
19:29, 20 октября 2010Политика
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Аккредитация до 10.00
Завтра, 21 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание с председателями областных государственных администраций Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, начало совещания в 11.00.
Представители СМИ приглашаются на 10.00.
Аккредитация журналистов проводится до 10.00 21 октября по телефонам: 255-63-18; 255-74-02.
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