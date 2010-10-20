Президент зовет губернаторов к себе

19:29, 20 октября 2010
Политика
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Аккредитация до 10.00

Завтра, 21 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание с председателями областных государственных администраций Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, начало совещания в 11.00.

Представители СМИ приглашаются на 10.00.

Аккредитация журналистов проводится до 10.00 21 октября по телефонам: 255-63-18; 255-74-02.

 

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