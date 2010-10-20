Президент зовет губернаторов к себе

Аккредитация до 10.00

Завтра, 21 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание с председателями областных государственных администраций Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, начало совещания в 11.00. Представители СМИ приглашаются на 10.00. Аккредитация журналистов проводится до 10.00 21 октября по телефонам: 255-63-18; 255-74-02.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter