БЮТу надоело блокировать пустой зал ВР

13:54, 20 октября 2010
Политика
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Собрали карточки и ушли

Народные депутаты от БЮТ разблокировали президиум и трибуну Верховной Рады и покинули сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, ориентировочно в 13.40 депутаты от БЮТ собрали карточки для голосования и убрали плакаты, вывешенные в сессионном зале.

Почти за два часа до этого из сессионного зала ушли представители большинства из-за того, что заседание Верховной Рады в результате блокирования так и не было открыто.

По средам парламент работает только в первой половине дня, до 14.00.

Следующее заседание Верховной Рады должно начаться завтра в 10.00.

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