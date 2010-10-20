БЮТу надоело блокировать пустой зал ВР
13:54, 20 октября 2010Политика
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Собрали карточки и ушли
Народные депутаты от БЮТ разблокировали президиум и трибуну Верховной Рады и покинули сессионный зал.
Как передает корреспондент УНИАН, ориентировочно в 13.40 депутаты от БЮТ собрали карточки для голосования и убрали плакаты, вывешенные в сессионном зале.
Почти за два часа до этого из сессионного зала ушли представители большинства из-за того, что заседание Верховной Рады в результате блокирования так и не было открыто.
По средам парламент работает только в первой половине дня, до 14.00.
Следующее заседание Верховной Рады должно начаться завтра в 10.00.
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