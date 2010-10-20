Литвину не нужен «кружок хорового пения в оперном театре»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным принятие закона об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

По словам спикера, принятие закона об оппозиции будет «равнозначно тому, чтобы создавать кружок хорового пения в оперном театре».

По мнению В.ЛИТВИНА, ни одна «цивилизованная страна мира не имеет закона об оппозиции, но там есть понимание реалий, что все фракции, все депутаты, представленные в парламенте, являются представителями народа, и они должны иметь право реализовать свое виденье в части постановки вопроса относительно важных проблем общества».

В.ЛИТВИН убежден, что «должен действовать принцип, который должна исповедовать власть, – думай об оппозиции, когда ты при власти, потому что все в этой жизни быстро изменяется».

По его словам, «независимо от того, какие будут политические установки», в парламенте должен быть день, когда представители меньшинства предлагают рассмотреть свои законопроекты, и именно меньшинство должно определять, кого из членов Кабинета министров заслушивать во время Часа вопросов к правительству.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК внес в Верховную Раду Украины законопроект, который регламентирует деятельность оппозиции в Верховной Раде Крыма и органах местного самоуправления, определяет ее права, обязанности и доступ к средствам массовой информации.