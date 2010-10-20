БЮТ заблокировал трибуну и президиум ВР

Народные депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале ВР размещены плакаты с надписями: «Убийственные цены и тарифы – уже сегодня!», «Экономический провал – уже сегодня!», «Правительство, останови эмиссию – причину резкого роста цен», «Политика власти: богатым – всё, бедным – высокие тарифы».

Двери, ведущие в президиуму парламента, заблокированы креслами. Депутаты от БЮТ, которые находятся в президиуме, читают газеты и общаются между собой.