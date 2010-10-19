КИУ прогнозирует жесткие выборы в центре страны и Крыму

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО прогнозирует жесткую борьбу на местных выборах в Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЧЕРНЕНКО заявил на пресс-конференции в Симферополе.

"В центральной полосе - Киевская, Черкасская, Кировоградская области, - где нет стойких лидеров симпатий, будут конкурентные, жесткие выборы", - сказал глава Комитета избирателей.

По его словам, на Востоке и Юге страны выборы пройдут "более-менее" спокойно.

"Но вот Крым во многом из-за нагнетания ситуации политиками оказался в списке конкурентных, конфликтных выборов", - отметил А.ЧЕРНЕНКО.