Небоженко считает, что ”ни один вопрос во время вчерашних консультаций решен не был”

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что встречи Президента

Украины Виктора ЮЩЕНКО 3-4 мая в Вильнюсе с лидерами других демократических

государств способствовали активизации его участия в политических консультациях

в Киеве относительно создания парламентской коалиции.

Такое мнение В.НЕБОЖЕНКО высказал, комментируя УНИАН факт вчерашних встреч В.ЮЩЕНКО с лидерами политических сил, прошедших в парламент – Юрием ЕХАНУРОВЫМ, Юлиею ТИМОШЕНКО, Александром МОРОЗОМ и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«ЮЩЕНКО встречался в Вильнюсе со своими друзьями-единомышленниками – Президентами других стран, которые формируют так называемый демократический интернационал рядом с Россией. А для того, чтобы выглядеть демократичным, он рассказал им о том, что в Украине политическая реформа идет полным ходом и вот-вот будет сформировано коалиционное парламентское большинство, которое принимает решение о создании коалиционного правительства. И по приезду в Киев он, естественно, должен делать какие-то шаги, которые подтверждали бы его слова. С этим связаны активные контакты с лидерами победивших партий», - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

Хотя, считает политолог, на самом деле ни один серьезный и принципиальный вопрос во время вчерашних консультаций решен не был, и, прежде всего, между самими лидерами политических сил. Поэтому, предполагает В.НЕБОЖЕНКО, пока они не выяснят между собой – кто главный, а кто второстепенный, Президент будет очень долго с ними еще общаться.

На вопрос, какая, по его мнению, коалиция все-таки будет создана, политолог ответил: «Сейчас на звание ведущей политической силы номинируется демократическая коалиция тех, кто победил в составе «помаранчевых». Но для Украины очень важно присутствие всех политических сил в системе управления, а не только какой-то одной группы».

При этом политолог не видит перспективы окончательного решения о создании коалиции к началу открытия парламентской сессии. «Конечно, нет. Украинцы очень осторожные люди, я думаю, что пройдет еще достаточно много времени, несколько недель, пока будет наконец-то рождена какая-то коалиция, которая тут же будет испытывать сложнейшие трудности по поводу своего существования», прогнозировал политолог.

Относительно позиции Партии регионов В.НЕБОЖЕНКО высказал мнение, что «Партия

регионов будет активно принимать участие в процессе раздела власти, и если ей мало что светит в Кабинете Министров, она имеет полное право активизировать свою деятельность на парламентском направлении.