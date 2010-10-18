У Тимошенко решили не спрашивать разрешения ни у Януковича, ни у Азарова

Заместитель лидера фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что оппозиционное правительство продолжит свою деятельность, хотя это и не предусмотрено Регламентом Верховной Рады, который был принят в связи с отменой политреформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня на брифинге.

По его словам, если внимательно почитать Регламент, то в настоящее время нет и оппозиции, и даже права на оппозиционную деятельность. «Но, как вы понимаете, и право на оппозиционную деятельность, и право создавать оппозиционное правительство - это право любой демократической страны. И если это право будет отняно, то я считаю, что фактически это будет лучшей характеристикой этого режима», - сказал народный депутат.

С.СОБОЛЕВ отметил, что оппозиционное правительство будет существовать, и уже в этот четверг, 21 октября, состоится его заседание. «Оно будет существовать независимо от того, разрешает это ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ, или нет», - сказал он.