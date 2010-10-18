БЮТ начинает сбор подписей за отставку правительства

Фракция БЮТ начинает сбор 150 подписей народных депутатов Украины, необходимых для отставки правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на Согласительном совете руководства Верховной Рады первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что в отставку должно пойти нынешнее правительство, «действия которого привели к росту напряженности в обществе из-за сложной экономической ситуации, провала экономики в стране и фактически срыва бюджетного процесса».

Также А.КОЖЕМЯКИН настаивает на том, чтобы в пятницу, во время часа вопросов к правительству, парламент заслушал не только вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, но и премьер-министр Украины Николая АЗАРОВА.

Фракция БЮТ также настаивает на включении в повестку дня текущей недели вопроса о введении моратория на повышение цен на продукты первой необходимости.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что народные депутаты от БЮТ также настаивают на рассмотрении проекта постановления, которым предусматривается создание временной следственной комиссии ВР по расследованию ситуации с «несанкционированным печатанием денег», что привело к высокой инфляции.

А.КОЖЕМЯКИН также отметил, на Согласительном совете на прошлой неделе «ВР своими руками узаконила конституционный переворот в нашей стране». По его словам, вступившие в силу закон о Кабинете министров и закон о Регламенте Верховной Рады, свидетельствует о том, что «мы будем жить в условиях тоталитаризма».