Тимошенко: нам нужно иметь больше 300 голосов в парламенте

Лидер «Батьківщини» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после следующих очередных парламентских выборов ее политическая сила должна приложить усилия для формирования в Верховной Раде демократического большинства в 300 голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время Х съезда партии.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это даст возможность принять новую Конституцию и законы для реального реформирования Украины.

«Нам нужно иметь более 300 голосов для того, чтобы досрочно прекратить полномочия нынешнего Президента, который ни во что не ставит Украину», - сказала она.

Лидер партии «Батьківщина» также добавила, что именно это большинство должно стать серьезным препятствием для «антиукраинского бульдозера» в лице нынешней власти.