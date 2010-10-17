Тимошенко объяснила, почему не участвует в выборах

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не баллотируется на местных выборах в ни одном из регионов, поскольку в ее поддержке нуждается вся партия.

Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции по завершению съезда "Батьківщини", передает корреспондент УНИАН.

"Я считаю, что в моей поддержке и моем участии нуждаются все команды", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что всю свою работу в настоящее время направляет в поддержку всех членов партии и всех партийных ячеек. "Нельзя сегодня на этом делать "я", - прибавила лидер “Батьківщини”.