Тимошенко объяснила, почему не участвует в выборах
17:03, 17 октября 2010Политика
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"Нельзя на этом делать "я"
Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не баллотируется на местных выборах в ни одном из регионов, поскольку в ее поддержке нуждается вся партия.
Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции по завершению съезда "Батьківщини", передает корреспондент УНИАН.
"Я считаю, что в моей поддержке и моем участии нуждаются все команды", - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что всю свою работу в настоящее время направляет в поддержку всех членов партии и всех партийных ячеек. "Нельзя сегодня на этом делать "я", - прибавила лидер “Батьківщини”.
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