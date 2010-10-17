"Батьківщина" сменит юридический адрес

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что «Батьківщина» вынуждена изменить юридический адрес своей регистрации из-за давления власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на Х съезде партии «Батьківщина», представляя изменения, которые планируется внести в устав партии.

«Уже более десяти лет юридический адрес нашего штаба был в Киеве на площади Леси Украинки, но действующая власть считает, что оппозиция не имеет права существовать в стране, и поэтому, имея возможность блокирования, сегодня руководство правительства ЯНУКОВИЧА, непосредственно по его указанию, дает установки блокировать возможность нашей партии работать в центре Киева, где мы имели возможность общаться с людьми, принимать решения и реализовывать наши партийные программы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, сейчас центральный штаб партии «Батьківщина» будет зарегистрирован по адресу: Киев, ул. Туровская, 15.