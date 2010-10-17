"Батьківщина" начинает в Киеве свой партийный съезд

10:53, 17 октября 2010
Политика
1398 0

Сообщает пресс-служба партии

Сегодня в Киеве состоится съезд политической партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина».

Как сообщает пресс-служба партии, на съезде, в частности, будут рассматриваться вопросы о политической ситуации в Украине и задачи на местных выборах, внесение изменений в устав партии.

Также планируется принять резолюцию съезда.

В мероприятии примет участие лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО.

Начало работы съезда в 11.00.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter