"Батьківщина" начинает в Киеве свой партийный съезд

Сегодня в Киеве состоится съезд политической партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина».

Как сообщает пресс-служба партии, на съезде, в частности, будут рассматриваться вопросы о политической ситуации в Украине и задачи на местных выборах, внесение изменений в устав партии.

Также планируется принять резолюцию съезда.

В мероприятии примет участие лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО.

Начало работы съезда в 11.00.