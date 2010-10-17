"Батьківщина" начинает в Киеве свой партийный съезд
10:53, 17 октября 2010Политика
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Сообщает пресс-служба партии
Сегодня в Киеве состоится съезд политической партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина».
Как сообщает пресс-служба партии, на съезде, в частности, будут рассматриваться вопросы о политической ситуации в Украине и задачи на местных выборах, внесение изменений в устав партии.
Также планируется принять резолюцию съезда.
В мероприятии примет участие лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО.
Начало работы съезда в 11.00.
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