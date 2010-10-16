Электоральные симпатии днепропетровцев стремительно меняются

Электоральные предпочтения днепропетровцев стремительно меняются. Народный депутат Святослав ОЛЕЙНИК уверенно стал вторым в кандидатской гонке за пост мэра города.

Об этом, как сообщил на пресс-конференции директор Приднепровского регионального центра политических исследований «Политикум» Олег ГАВРЮШИН, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром.

Согласно последним данным, предпочтения горожан распределились следующим образом: действующего мэра Ивана КУЛИЧЕНКО поддерживают 22,6% опрошенных, лидера «України Майбутнього» С.ОЛЕЙНИКА – 10,4, Загида КРАСНОВА - 10,1.

Галину БУЛАВКУ готовы поддержать 2,0% днепропетровцев, Андрея ДЕНИСЕНКО – 1,5, Андрея ПАВЕЛКО – 1,3. Остальные кандидаты не набрали больше 1% голосов горожан.

На выборах в городской совет, согласно опросу, лидирует Партия регионов с 30,2 %, «Сильную Украину» готовы поддержать 10,2% избирателей, «Україну Майбутнього» – 6,1, «Батьківщину» – 6,5, «Фронт Змін» – 4,2, Народную партию – 1,7%.

Эксперт при этом отметил, что удивлен стремительным ростом рейтинга С.ОЛЕЙНИКА. «Эта кампания нестандартна, происходят очень динамичные изменения – например, падение цифр Загида КРАСНОВА. Даже активность технических кандидатов действующего мэра, например, А.ПАВЕЛКО, принципиально не влияет на процесс», – утверждает исследователь.

По словам О.ГАВРЮШИНА, рост рейтинга почти в 7 раз за месяц – выдающееся достижение молодого политика.

Он также отметил, что феномен стремительного роста популярности «України Майбутнього», которая позиционирует себя как молодежная партия, заслуживает особого внимания политологов и социологов. «Партия, которая впервые громко заявила о себе всего два с половиной месяца назад, уже перегнала «Фронт Змін» и догоняет «Батьківщину». За полтора десятилетия своей научной работы я впервые встречаю такой резкий рост популярности политического проекта» – подчеркнул директор политических исследований О.ГАВРЮШИН.

Опрос был проведен 8-9 октября, квотная выборка составила 1800 респондентов, погрешность не превышает 1,7%.