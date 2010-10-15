НКЗУ требует снять c рассмотрения парламента закон о языках

Народный комитет защиты Украины требует снять c рассмотрения Верховной Рады антиукраинский законопроект «О языках в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции митинга «Защитим язык - Спасем Украину!», который состоялся вечером 14 октября.

Как отмечается в резолюции, «режим Президента ЯНУКОВИЧА прибегает к системным мероприятиям, направленным на разрушение украинской Украины и ее превращение в губернию России. Апогеем начавшегося украиноненавистниками на украинский язык является проект закона «О языках в Украине», внесенный на рассмотрение Верховной Рады «регионалом» ЕФРЕМОВЫМ, коммунистом СИМОНЕНКО и «литвиновцем» ГРИНЕВЕЦКИМ».

Законопроектом предусматривается «введение языкового режима, который, в нарушение Конституции, наделяет органы местной власти и самоуправления полномочиями определять статус языков в регионах и областях Украины. Вопреки ст. 10 Конституции Украины, определяющей статус украинского языка как единого государственного, будет действовать закон, на основании которого во всех сферах публичной и общественной жизни будет властвовать русский язык. Принятие упомянутого антиукраинского закона приведет к разъединению, отчуждению регионов Украины друг от друга, к провокациям и вражде между ними на языковой почве», убеждены авторы резолюции.

В документе отмечается, что «нынешняя власть выполняет заказ хозяев Кремля, невзирая на то, что права русскоязычных граждан Украины не нарушаются, русский язык доминирует в СМИ, в многочисленных образовательных заведениях, книгоиздании, бизнесе, торговле, в общественной жизни нашей страны. Под ложным поводом защиты русскоязычных граждан кремлевские неоимпериалисты с помощью режима ЯНУКОВИЧА и «пятой колонны» в Украине продолжают войну, начатую еще при царизме, против украинского языка. Ее конечная цель заключается в уничтожении идентичности украинской нации - ключевого системообразующего фактора Украинского национального государства. Вследствие этого государственность Украины будет ликвидирована, а ее граждане, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, станут гражданами России и будут втянуты в имперские вооруженные авантюры. Нам придется забыть о демократии, достоинстве, личной безопасности, правах человека, основополагающих свободах и европейских цивилизационных ценностях. Но мы не собираемся терять нашу свободу, всеми методами будем бороться за свое национальное достоинство и государственность».

Народный комитет защиты также требует внести изменения в закон о ратификации Европейской Хартии региональных или миноритарных языков в соответствии с ее духом и содержанием; уволить с должности министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА как проводника антиукраинской политики нынешней власти и отменить правительственные приказы и распоряжения, направленные на русификацию Украины и лишение украинцев исторической памяти; принять системные государственные меры для внедрения украинского языка во все сферы общественной жизни в соответствии с требованиями Конституции Украины.

Народный комитет защиты обращается к украинцам, русским и представителям других народностей Украины «объединиться для защиты украинского языка и нашего естественного права жить в свободной, демократической, независимой Украине».