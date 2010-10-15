Луценко назвал уголовных авторитетов, вернувшихся в украинскую политику

Бывшие криминальные авторитеты возвращаются в Украину и начали активно влиять на политические и экономические процессы в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-министр внутренних дел Украины, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

«Мне это очень больно говорить, ведь в 2005-2008 гг. мы фактически вытеснили с территории Украины «воров в законе» и криминальных авторитетов, но сейчас все это возвращается вместе с духом кучмизма и вмешивается, или уже активно участвует в политических и экономических процессах в государстве», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «сегодня криминальный авторитет из города Енакиево «Юра Енакиевский» является самой влиятельной фигурой украинского политикума. Именно он сегодня регулирует очень много экономических и политических процессов в Украине». «Методы этого «регулирования» традиционны для криминальной среды», - добавил экс-министр.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что снова активизируется самая кровавая банда в современной истории Украины – банда Гиви НЕМСАДЗЕ из Донецка, которая в 2005 году была фактически уничтожена. По словам экс-министра, сам Г.НЕМСАДЗЕ вернулся в Украину и заявил, что не он, а его брат причастен к убийству 52 людей. В результате он «получил амнистию и сегодня возобновил свою активную деятельность в Донецком регионе».

«Аналогично – из-за границы вернулся разгромленный в 2005-2006 годах криминальный авторитет Днепропетровска «Нарик», и мы видим в Днепропетровске уже последствия – взрывы, рэкет, рейдерство. Также происходит реабилитация, я бы сказал, второй по жестокости криминальной группировки Одесской области – криминального авторитета «Ангела», доверенные лица которого продвигаются даже во власть, скажем, в списках Партии регионов в Одесский горсовет, идет активный представитель «Ангела». Напомню, что на счету этой группы 47 трупов, 7 из которых заказаны прямо из тюрьмы. К тому же два преступления были совершены этой бандой против следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Галины КЛИМОВИЧ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заявил, что подобная ситуация происходит практически во всех регионах Украины, в том числе и в Киевской области, где в областной совет по спискам Партии регионов баллотируется человек с уголовным прошлым Юрий Ц. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в биографии этого человека - множество статей Уголовного кодекса. «Создается впечатление, что это один из ярких представителей сицилийской мафии», - отметил экс-министр.

«Таких примеров можно наводить много. Я не хочу сказать, что все эти люди идут по спискам той или другой партии. Речь идет о реабилитации тех банд, на счету которых десятки трупов», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он сказал, что одним из последних сигналов стала полученная им информация о том, что сын бывшего руководителя «Укравтодора», который в 2007 году был задержан за хищение, истязание и убийство человека, через 2,5 года судебного следствия освобожден из-под стражи, в то время, как два его сообщника находятся под стражей.

«Очень жаль, но украинское общество спокойно наблюдает те очевидные сигналы криминального возрождения», - просуммировал Ю.ЛУЦЕНКО.