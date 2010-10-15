О подготовке массовых фальсификаций заговорили уже и в ЦИК

Заместители председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ и Андрей МАГЕРА заявляют о невозможности на этом этапе расширить перечень субъектов избирательного процесса и возобновить права политических партий, которым территориальные избирательные комиссии отказали в регистрации кандидатов в депутаты и на должности местных председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ и А.МАГЕРА сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Выборы вступают в свою финальную, завершающую стадию. Территориальные избирательные комиссии начинают печатание избирательных бюллетеней, в которые уже нельзя внести дополнительные изменения, поскольку закончился этап регистрации кандидатов, вместе с тем, могут быть внесены изменения лишь относительно исключения тех или иных субъектов в связи с отменой их регистрации", - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, на сегодняшний день изготовлены предварительные списки избирателей, которые передаются после образования участковых избирательных комиссий в соответствующие участки, и все граждане имеют возможность ознакомиться с ними в помещениях избирательных комиссий. Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ добавила, что до 18 октября участковым комиссиям должны быть переданы информационные материалы о кандидатах в депутаты и на должности мэров для ознакомления избирателей.

«15 октября является последним днем для образования участковых избирательных комиссий», - добавил А.МАГЕРА.

По его словам, все территориальные избирательные комиссии до 13 октября должны были утвердить избирательные бюллетени и передать заказ на их изготовление. А.МАГЕРА уточнил, что заказы на печатание избирательных бюллетеней выполняют государственные и коммунальные предприятия, с которыми заключает соответствующее соглашение территориальная избирательная комиссия.

Как сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, количество избирательных бюллетеней должно на 0,5% превышать количество избирателей, предварительно внесенных в списки. В то же время, по ее словам, каждая ТИК обязана обеспечить определенные степни защиты избирательных бюллетеней.

Заместители председателя ЦИК отметили, что избирательный процесс проходит с массовыми нарушениями законодательства. Наиболее распространенными нарушениями Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ и А.МАГЕРА назвали нарушения при формировании составов территориальных избирательных комиссий, вмешательство исполнительной власти в избирательный процесс, безосновательный отказ ТИК в регистрации кандидатов в депутаты от оппозиционных партий, в частности, "Батькивщины", "Сильной Украины", "Нашей Украины", невыполнение судебных решений, обязывающих ТИК зарегистрировать оппозиционных кандидатов, и тому подобное.

«Для чего тогда существуют судебные органы в стране? Для чего судьи имеют такой высокий статус, высокую заработную плату, гарантии неприкосновенности криминального преследования? И каким образом они это объяснят своим коллегам из Западной Европы - что они придерживались избирательного закона, защищали избирательные права граждан, и каким образом это делали? Мне очень не хотелось бы, чтобы после этого избирательного процесса возросло большое количество дел в Европейском суде по правам человека", - заметил А.МАГЕРА.

«Почему не допускаются в состав ТИК представители оппозиционных партий? По моему мнению, ответ однозначный и, скорее всего, риторический. Действительно, осуществляется подготовка к массовым фальсификациям на этих избирательных участках. Другого объяснения, почему комиссии формируются не по пропорциональному принципу, игнорируется представление от оппозиционных сил, нет", - резюмировала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.