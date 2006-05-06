Совет нацбезопасности примет решение о воссоздании Черноморского морского пароходства или создании на его базе новой компании

В следующем месяце на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) планируется принять решение или о воссоздании Черноморского морского пароходства (ЧМП) как судоходной компании, или о создании на его базе абсолютно новой судоходной компании. Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Виктор БОНДАРЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно создания новой компании он пояснил: «То есть, взять все активы и не связывать с прежними долгами, создать новое юридическое лицо, которое будет правопреемником по главным активам этой компании».

По словам министра, фактически закончена работа комиссии по ЧМП, составлен окончательный реестр всех кредиторов, «мы отбросили практически 70% кредиторов, которые, по сути, были липовыми - то есть дутая кредиторская задолженность». В.БОНДАРЬ также сообщил, что «на сегодня у нас есть все для того, чтобы полностью рассчитаться по долгам с основными кредиторами». «И мы, я думаю, до конца года рассчитаемся, там у же нет вопросов», - добавил он.

Он также сообщил, что ликвидирована практически вся задолженность по заработной плате работникам ЧМП. Кроме того, проведен реестр всей недвижимости пароходства, из которого видно, что «баланс сегодня не просто позитивный, он чрезвычайно позитивный». При этом министр добавил, что проблема остается в отсутствии судов: «они были действительно все распроданы, и мы сейчас начинаем процессы по их возвращению».