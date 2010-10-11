Патруль ГАИ перехватил микроавтобус компромата на Партию регионов

21:09, 11 октября 2010
Политика
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Сообщение из Чернигова

В Черниговской области правоохранители задержали автомобиль "Мерседес", который перевозил незаконную агитационную продукцию, – всего свыше 30 тысяч газет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Чернигове сообщил народный депутат, руководитель областной организации Партии регионов Григорий МАНЬКОВСКИЙ, ссылаясь на правоохранительные органы.

По информации Г.МАНЬКОВСКОГО, вблизи Чернигова патруль ГАИ из-за превышения скорости остановил автомобиль "Мерседес". Внимание инспекторов привлекли большое количество бумажных тюков с печатной продукцией. Водитель не смог предъявить сопровождающие документы. Кроме того, газеты не содержали информации о тираже, издательстве и ответственных лицах.

Г.МАНЬКОВСКИЙ подчеркнул, что в газетах напечатана ложная информация о кандидатах на пост городского председателя, действующих должностных лиц, а также Партию регионов.

"Самый большой удар по СОКОЛОВУ (городской председатель Чернигова – УНИАН), ШЕРЕМЕТУ (секретарь городского совета – УНИАН) и Партии регионов", - уточнил он.

Г.МАНЬКОВСКИЙ заявил, что владеет информацией о лицах, причастных к этому делу. "Обидно то, что молодые политики ведут себя так. Люди забывают, что после 31 октября настанет новый день и надо встречаться и делать общие дела", - сказал депутат.

В Черниговском городском отделе внутренних дел эту информацию подтвердили и уточнили, что на место события выезжала следственно-оперативная группа. При осмотре автомобиля сотрудники милиции обнаружили около 32 тысяч экземпляров печатного издания. Продукция изъята и направлена на исследование. По данному факту проводится дальнейшая проверка.

По некоторым данным, задержанный автомобиль зарегистрирован на жену одного из кандидатов на должность городского председателя Чернигова.

 

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