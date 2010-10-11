Яценюк просит Медведько разобраться с платными услугами в вузах

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО относительно проверки законности постановления Кабинета министров Украины об утверждении перечня платных услуг в заведениях системы образования государственной и коммунальной форм собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта Змін”.

Как известно, 27 августа правительство приняло постановление, которым, в частности, предлагается установить плату за пользование документами из читальных залов и отделов хранения фондов сверх установленных учебными заведениями сроков; обеспечение обмундированием студентов и работников тех высших учебных заведений, уставом которых предусмотрено ношение форменной одежды; издание и реализацию учебной литературы, научных, научно-технических изданий, методических, печатных средств массовой информации (газеты, журналы, альманахи и тому подобное); проведение занятий для студентов, курсантов в случае, когда такие занятия пропущены без уважительных причин.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что эти услуги непосредственно связаны с организацией учебно-воспитательного процесса, и установление платы за них не отвечает требованиям статьи 53 Конституции Украины, которая гарантирует право каждого на образование. «Конституция возлагает на государство обязанность обеспечить доступность и бесплатность дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях”, - отметил он и добавил, что “все отмеченные услуги должны финансироваться из госбюджета”.

Лидер «Фронта Змін» напомнил, что попытка ввести дополнительные платные услуги для студентов уже имела место в прошлом году - 14 апреля 2009 Кабинет министров принял соответствующее постановление, но в связи с его незаконностью 5 июня 2009 года правительство отменило введение платных услуг для студентов.

В депутатском запросе А.ЯЦЕНЮКА к А.МЕДВЕДЬКО отмечается: «С целью недопущения нарушения прав студентов прошу Вас проверить законность данного правительственного акта, и в случае выявления фактов нарушений законов Украины принять соответствующие меры прокурорского реагирования”.

В пресс-службе партии отмечают, что 30 сентября А.ЯЦЕНЮК встречался со студентами Таврического национального университета, и на встрече речь шла и о необходимости отмены платы за учебу. В сообщении сказано, что 4 сентября симферопольские студенты провели забастовку против постановления правительства, которым вводятся платные услуги в государственных и коммунальных вузах, а на 12 октября запланирована Всеукраинская акция протеста против постановления Кабмина №796 относительно платных услуг в заведениях системы образования государственной и коммунальной форм собственности, в которой примут участие студенты и активисты студенческих и молодежных организаций.