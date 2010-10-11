Гриценко советует коллегам читать законы, и не морочить голову СБУ

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что “депутатам следует научиться читать законы, а не морочить голову государственным структурам своими безосновательными обращениями”.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя обращение ряда народных депутатов – членов фракции Партии регионов и внефракционных, которые просят председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО проверить законность предоставления А.ГРИЦЕНКО “допуску к работе с документами, содержащими государственную тайну”.

“Их беспокоит, имеет ли допуск к государственной тайне Анатолий ГРИЦЕНКО, народный депутат, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны... Если бы они прочитали закон, то они бы поняли, что А.ГРИЦЕНКО получил доступ к государственной тайне на абсолютно законных основаниях”, - заметил политик.

Он напомнил, что в п. 4 ст. 27 Закона Украины “О государственной тайне” говорится, что народным депутатам Украины, так же как и некоторым более высоким должностным лицам государства, “доступ к государственной тайне всех степеней секретности предоставляется по должности после взятия ими письменного обязательства о сохранении государственной тайны”.

“Я – народный депутат Украины. И я взял на себя 18 января 2008 года соответствующее письменное обязательство, которое зарегистрировано в подразделении, отвечающем за работу с секретными документами в аппарате Верховной Рады. Все – четко и понятно. Точка.”, - резюмировал А.ГРИЦЕНКО, еще раз отметив, что “на абсолютно законных основаниях работает с государственными секретами”.