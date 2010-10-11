Тимошенко: изменения в Конституцию должна легализовать Верховная Рада

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявляет, что Верховная Рада Украины должна легализовать изменения в Конституцию, отмененные Конституционным Судом.

"Я рассчитываю, что после решения Венецианской комиссии украинская власть все изменения, которые объявил неконституционными наш суд, поставит на голосование в Верховной Раде. Любые изменения в Конституцию могут вноситься только через голосование в Верховной Раде", - заявила Юлия Тимошенко в эфире 5-го канала.

Лидер партии "Батьківщина" напомнила, что Венецианская комиссия 16-17 октября будет рассматривать одновременно и судебную реформу, которая произошла в Украине, и вопрос адекватности действий украинского Конституционного Суда относительно отмены политической реформы 2004 года.

"Я верю в то, что Венецианская комиссия, как и в случае с решением Конституционного Суда Киргизии, так и в отношении украинского суда вынесет по своей правовой сути одно и то же решение, то есть скажет, что это недопустимо и это выходит за пределы традиций права", - добавила она.

Юлия Тимошенко также считает недопустимым внесение изменений в Основной Закон Украины без проведения конституционного референдума. "На всех последних выборах я поднимала только один вопрос - нельзя менять Конституцию без того, чтобы проинформировать людей в обществе, как меняется Конституция и через референдум опросить их мнение", - отметила лидер партии "Батьківщина".

По ее мнению, сейчас персональную ответственность за все происходящее в стране несет Президент Виктор Янукович. "То, что Президент Янукович набирает себе полномочия, и то, что он постоянно пытается усилить свою власть - это просто приведет к тому, что вся ответственность за все события, происходящие в стране, все это на его совести после таких изменений в Конституцию. После полного взятия власти в свои руки, без исключения - сверху донизу, он несет персональную ответственность за все происходящее в стране и за все происходящее в общественном секторе жизни людей", - подчеркнула она.

"Власть все дальше и дальше уходит от людей и не понимает, какие у людей ожидания и надежды на власть, именно поэтому есть, на мой взгляд, еще надежда, что конституционные изменения будут внесены легитимно - через голосование в Верховной Раде", - заявила Юлия Тимошенко.