В деле об отравлении Ющенко - 321 том, но «ни намека, кто, когда и почему»

Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что расследование уголовного дела об Виктора ЮЩЕНКО в 2004 году практически не продвинулось и его пришлось расследовать заново.

Об этом Р.КУЗЬМИН сказал в прямом эфире программы «Шустер LIVE» на телеканале «Украина».

«Мы сегодня работаем по делу сначала. Пяти лет как и не было», - сказал он.

При этом замгенпрокурора добавил, что никто из тех, кто не выполнял свои прямые обязанности по ведению расследования, не наказан.

«Следственная группа получила дело из восьми томов, а когда они его сдали, там был 321 том. Но в этом 321 томе нет ни одного намека на то кто, когда, зачем и почему», - отметил Р.КУЗЬМИН.

По его словам, прокуратура не знает, ни кто пытался убить В.ЮЩЕНКО, ни зачем его пытались убить, ни пытались ли его убивать вообще.

«Мы не знаем ответа. Нет правды. А в деле уголовном этой правды нет тоже», - добавил он.

Как сообщалось, бывший следователь Генеральной прокуратуры по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО Галина КЛИМОВИЧ на днях заявила, что прокуратура пытается «завалить следствие».

В частности, в интервью Украинской службе Би-Би-Си Г.КЛИМОВИЧ выразила обеспокоенность, что следствие затягивается, и что новая следственная группа хочет опровергнуть сам факт отравления В.ЮЩЕНКО, что, по ее словам, было обосновано следствием во время ее работы.

Следственной группой по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО сейчас руководит Владимир ПРОСКУРНИК, куратор - заместитель генпрокурора Р.КУЗЬМИН.

Вчера, 8 октября, пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА в комментарии УНИАН заявила, что бывший Президент Украины надеется, что по уголовному делу о его отравлении не будет политических инсинуаций и давления.

Справка УНИАН. Во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура неоднократно заявляла, что факт умышленного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.