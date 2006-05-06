Власти Севастополя отказали в выступлении Витренко с трибуны

Власти Севастополя отказали в выступлении Витренко 9 мая с трибуны во время

проведения парада

Севастопольская городская государственная администрация отказала местной организации ПСПУ, которая просила предоставить слово лидеру партии Наталии ВИТРЕНКО 9 мая с трибуны перед началом Парада победителей и торжественного прохождения войск Севастопольского гарнизона (с

приветственными словами должны выступить председатель горгосадминистрации и

председатель городского совета - УНИАН).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя

горгосадминистрации Дмитрий БАЗИВ.

По его словам, „у нас не предусмотрены выступления политических деятелей во

время таких мероприятий, День Победы - не политическая акция, и ни одна из

политических партий не имеет права спекулировать на этом мероприятии,

некорректно пользоваться этим праздником для политической пропаганды”.

Д.БАЗИВ сказал, что в этом вопросе исполнительная власть нашла понимание с

Партией регионов (Партия регионов в Севастополе с большим преимуществом

победила на выборах в советы всех уровней - УНИАН). Кроме того, как сказал

вице-мэр, „мы заручились поддержкой в данном вопросе и Севастопольского

комитета ветеранов войны и Вооруженных Сил, который также призвал политические

силы воздержаться от проведения каких-либо политических акций”. „Что же

касается просто пребывания госпожа ВИТРЕНКО в Севастополе, то это ее право,

как и тысяч других людей, приехать на общих основаниях и посмотреть парад”, -

сказал Д.БАЗИВ.

Кроме того, по его словам, местная организация ПСПУ сообщила органам власти о

своем намерении провести встречу Н.ВИТРЕНКО с избирателями на площади Нахимова

с 12.00 до 14.00. В то же время, по плану, в это время в районе этой площади

будут проводиться другие мероприятия, отметил он.