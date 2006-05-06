Власти Севастополя отказали в выступлении Витренко с трибуны
Чиновники учитывают ее право посмотреть парад
Власти Севастополя отказали в выступлении Витренко 9 мая с трибуны во время
проведения парада
Севастопольская городская государственная администрация отказала местной организации ПСПУ, которая просила предоставить слово лидеру партии Наталии ВИТРЕНКО 9 мая с трибуны перед началом Парада победителей и торжественного прохождения войск Севастопольского гарнизона (с
приветственными словами должны выступить председатель горгосадминистрации и
председатель городского совета - УНИАН).
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя
горгосадминистрации Дмитрий БАЗИВ.
По его словам, „у нас не предусмотрены выступления политических деятелей во
время таких мероприятий, День Победы - не политическая акция, и ни одна из
политических партий не имеет права спекулировать на этом мероприятии,
некорректно пользоваться этим праздником для политической пропаганды”.
Д.БАЗИВ сказал, что в этом вопросе исполнительная власть нашла понимание с
Партией регионов (Партия регионов в Севастополе с большим преимуществом
победила на выборах в советы всех уровней - УНИАН). Кроме того, как сказал
вице-мэр, „мы заручились поддержкой в данном вопросе и Севастопольского
комитета ветеранов войны и Вооруженных Сил, который также призвал политические
силы воздержаться от проведения каких-либо политических акций”. „Что же
касается просто пребывания госпожа ВИТРЕНКО в Севастополе, то это ее право,
как и тысяч других людей, приехать на общих основаниях и посмотреть парад”, -
сказал Д.БАЗИВ.
Кроме того, по его словам, местная организация ПСПУ сообщила органам власти о
своем намерении провести встречу Н.ВИТРЕНКО с избирателями на площади Нахимова
с 12.00 до 14.00. В то же время, по плану, в это время в районе этой площади
будут проводиться другие мероприятия, отметил он.