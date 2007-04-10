5 судей КС отказываются принимать участие в рассмотрении указа о роспуске ВР

Пятеро судей Конституционного Суда отказываются принимать участие в рассмотрении дела относительно соответствия Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление-обращение, адресованное украинскому народу, Президенту Украины, народным депутатам и судьям Украины, эти члены КС обнародовали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отмечается в заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛЫЛАК, они считают невозможным принимать участие «в рассмотрении судьбоносного для Украины дела», пока не будет обеспечена надлежащая работа суда.

В заявлении сказано, что «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление, как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».

Причиной такого чрезвычайного обострения ситуации в КС и вокруг него является представление 53 народных депутатов относительно конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР, отмечают авторы заявления.

Третьего апреля данное представление поступило в КС и с этого времени на судей оказывается «откровенное давление с целью срочного открытия конституционного производства по делу, рассмотрения этого представления и принятия решения по существу дела в сроки, определенные Верховной Радой Украины. Об этом некоторые государственные деятели неоднократно и публично заявляли через СМИ», сказано в заявлении.

Как отмечают судьи КС, «фактически противоправные действия привели к тому, что председатель КС Украины (Иван ДОМБРОВСКИЙ - УНИАН) вынужден был подать заявление об освобождении от должности в связи с давлением на него и вмешательством в работу суда. Однако КС Украины не удовлетворил его заявление. При этом следует отметить, что премьер-министр Украины заявил о его отставке еще до того, как председатель КС обратился с таким заявлением в суд».

«Откровенные публичные угрозы судьям КС, - говорится дальше в обращении, - давление на них определенных политических сил с целью их запугать и направить деятельность суда в сторону его политизации, принятия выгодного для них решения, на наш взгляд, не позволяет принять правосудное решение в деле по конституционному представлению… Ситуация, сложившаяся на данное время в КС и вокруг него, свидетельствует о том, что отсутствуют надлежащие условия для выполнения судьями Суда принесенной ими присяги… К сожалению, некоторые известные государственные и политические деятели заранее заявляют о неконституционности (указа Президента о роспуске ВР – УНИАН), хотя, в соответствии с положениями Конституции Украины, только КС вправе проверить его на предмет соответствия».

«Таким образом, - отмечается в обращении, - указанные лица приуменьшают значение КС Украины и создают условия для беспрецедентного давления на Суд для достижения своих узкополитических интересов. Фактически они указывают на то, какое именно должен принять решение Суд, а тем самым вмешиваются в его деятельность, что прямо запрещено Конституцией Украины».

В этих условиях, подчеркивается в обращении, «считаем невозможным принимать участие в рассмотрении КС Украины судьбоносных для украинского народа вопросов до тех пор, пока судьям не будут обеспечены условия для непредвзятого и независимого рассмотрения и принятия правосудных решений».

С целью гарантирования безопасности 5 судей, подписавшие это обращение, обращаются в правоохранительные органы с просьбой в установленном законом порядке предоставить им государственную охрану.

На вопрос журналистов, будут ли завтра эти судьи присутствовать на заседании КС, В.ШИШКИН сказал: «Мы не можем ответить. Это процедурный вопрос».

В то же время на вопрос, сможет ли в случае их отсутствия КС принять решение по поводу президентского указа, он сказал: «Может. Потому что кворум - 12 человек (в составе КС 18 судей - УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 апреля, Конституционный Суд на пленарном заседании начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264. Судья-докладчик – Сюзанна СТАНИК.

Справка УНИАН. По квоте Президента Виктора ЮЩЕНКО членами КС стали Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Дмитрий ЛЫЛАК; по квоте Верховной Рады - Петр СТЕЦЮК; от Съезда судей - Ярослава МАЧУЖАК.