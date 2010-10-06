Какими будут последствия возврата к Конституции-96: мнения экспертов

Эксперты прогнозируют, что каждый вопрос, связанный с полномочиями нынешней власти, станет предметом отдельного представления в Конституционном Суде Украины.

Об этом свидетельствует экспертный опрос, проведенный Институтом Горшенина в связи решением Конституционного Суда Украины об отмене конституционной реформы 2004 года. Институт Горшенина опросил экспертов относительно последствий возвращения государства к Конституции образца 1996 года для страны и для её граждан, и попросил экспертов прокомментировать результаты социологического опроса относительно данной темы, проведённого Институтом*.

Народный депутат Украины (Блок Литвина) Олег ЗАРУБИНСКИЙ полагает, что население Украины отмену политреформы на себе не ощутит: «Это вопрос, связанный с перераспределением полномочий, и поэтому прямой связи с уровнем жизни я не вижу ни в минус, ни в плюс». По его мнению, скорее, речь идёт о функционировании государственного аппарата и государственного института власти. Он отметил, что в этом плане изменения будут серьёзные и связаны они, прежде всего, с тем, что форма правления изменена на президентско-парламентскую республику, то есть теперь по-другому формируется власть. «Состоялось то, что состоялось. Мы живём в другой юридической реальности. Нормальные люди думают, как в новой реальности оптимальным образом действовать далее: какая должна быть форма взаимодействия, как найти лучшие варианты в той реальности, которая есть», - заявил народный депутат.

Бывший заместитель главы Секретариата Президента Украины, член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК также придерживается мнения, что к гражданам Украины решение КСУ не имеет отношения. «Для граждан самым важным в Конституции Украины есть раздел, связанный с их правами и свободами. Ни в редакции 1996 года, ни в редакции 2004 года он не менялся. Абсолютно очевидно, что в вопросе о решении КСУ не идёт речь о выгоде для граждан Украины. С точки же зрения государственного развития кажется очень проблематичным и сложным вопрос стабильности конституционного строя после таких неординарных решений КСУ», - отметила она. М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что фактически, сегодня в Украине, в конституционном судопроизводстве, в теории европейского конституционализма в целом создан определённый прецедент, когда за счёт решения КС страна меняет принципы конституционного строя. Она также полагает, что результаты соцопроса свидетельствуют о том, что народ не доверяет власти. «Это показатель, которого заслуживает украинская власть, независимо от того, сегодняшняя это власть или прошлая. Потому что люди пока живут не очень хорошо в нашем государстве. С другой стороны, это свидетельствует о том, что в Украине отсутствует открытая политика как таковая, и люди это чувствуют. Я думаю, что и после ситуации с решением КС граждане будут понимать, что юридические недостатки не устранены, а наоборот - накоплены», - предположила эксперт.

Народный депутат Украины (ПР) Валерий КОНОВАЛЮК находит недавнее решение КСУ логичным и считает нерезонным обсуждать его постфактум. «Любой исход президентских выборов привёл бы к принятию такого решения, потому что оно объективное и правильное. Весь вопрос – в сомнительности решения 2004 года, которое просто спровоцировало самый глубокий политический кризис за всю историю Украины, когда вместе с этой реформой был определён и третий тур президентских выборов». По его мнению, здесь всё было очевидно, и неоднократно различные политические силы обращались в КС с вопросом разъяснить и дать определение того, насколько была выполнена процедура внесения изменений в Конституцию. «Такая мы страна. Мы живём экспериментами. Экспериментируем постоянно над всеми», - сказал В.КОНОВАЛЮК. А вот последствия такого решения народный избранник предпочёл не обсуждать, а предложил их дождаться: «Насколько это изменит политическую систему в стране, насколько эта система будет продуктивно работать во благо наших граждан, это мы с вами увидим в ближайшее время», - сказал народный депутат.

Директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ считает, что основным последствием для государства станет укрепление президентской вертикали власти: «В любом случае, власти много не бывает. Даже абсолютным монархам не хватало их полномочий. Леониду КУЧМЕ не хватало полномочий, которые теперь появились у Виктора ЯНУКОВИЧА. При этом, полагаю, нынешняя власть, усилив полномочия Президента, не просчитала целого ряда побочных эффектов от этого решения и, в первую очередь, от способа принятия подобного решения путём всего лишь небольшого решения КС. То, каким способом мы вернули «новую-старую» Конституцию, порождает целый ряд правовых проблем. Теперь КС на ближайшее время обеспечен работой, поскольку, фактически, каждый вопрос, связанный с полномочиями нынешней власти, будет предметом отдельного представления в КС», - высказал предположение эксперт.

А результаты соцопроса он счёл логичными: «У нас люди идут во власть для обогащения. Подспудное желание той или иной партии, политиков, бизнесменов, играющих в политику, – обогатиться, создать дополнительные условия для развития собственного бизнеса. На самом деле, желание было – усилить президентскую вертикаль власти, в том числе и для обогащения тех людей, которые, так или иначе, надеются получить от этого усиления определённые дивиденды», - заявил В.КОРНИЛОВ.

Политолог, руководитель Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ считает отмену политреформы шагом на пути к авторитарному государству. «Это создаёт опасный прецедент для будущего, потому что, фактически, теперь можно задним числом отменить любой закон, который был принят ранее, на том основании, скажем, что голосовали чужими карточками. И с точки зрения нарушения процедуры это будет правильно. КС, безусловно, дискредитирован. Как мы можем строить правовое государство, если нет доверия к КС?», - отметил эксперт. А.ГАРАНЬ считает, что решение КС также свидетельствует о том, что Украина приближается в сторону российской модели. Он убежден, что поскольку теперь нет потребности в коалициях, это уменьшает значимость и парламента, и отдельных фракций. «Парламент будет раздроблен на большое количество фракций, а Президент получит возможность «тасовать колоду» премьер-министров и министров. Тут может быть небольшой плюс – Президент сможет принимать непопулярные решения и это может быть использовано в пользу проведения радикальных реформ. Но мне кажется, что эти реформы не направлены на утверждение верховенства права и борьбу с коррупцией. И ещё тут будет один минус для Президента, он заключается в том, что фактически весь огонь критики теперь будет непосредственно направлен на него», - отметил политолог.

*** С 3 по 4 октября 2010 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Отмена политической реформы 2004 года». На один из вопросов о причинах отмены политреформы мнения граждан разделились следующим образом: около трети граждан Украины (35,6%) полагают, что политическую реформу отменили с целью обогащения политиков и их окружения. Каждый пятый респондент (21,0%) считает, что это было сделано для того, чтобы убрать юридические противоречия, а 13,7% высказали мнение, что политреформа 2004 года была отменена ради проведения социально-экономических реформ. При этом почти треть опрошенных - 29,7% – затруднились ответить на данный вопрос.