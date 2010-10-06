Грищенко считает, что главное - не резолюция ПАСЕ, а ее обсуждение

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время обсуждения резолюции по Украине в Парламентские Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) услышал, что в Украине есть власть, способная выполнять обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил журналистам 5 октября в Страсбурге сразу после одобрения ПАСЕ резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”.

“Здесь главное, даже, не столько сама резолюция, а то, как происходило ее обсуждение, оно показало, что в Украине есть власть, которая способна брать на себя обязательства и их выполнять. Эта власть открыта для мнений, как оппозиции внутри страны, так и для мнения международного сообщества”, - сказал украинский министр.

“Оно также показало, что попытка навязать мнение о том, что Украина развивается не по позитивному сценарию, никоим образом не воспринимается теми, кто реально знает ситуацию в нашей стране”, - добавил он.

Министр также отметил, что одобренная резолюция “дает дополнительный импульс посмотреть на определенные вопросы”, которые, по его словам, нужно совершенствовать, и, в то же время, открывает путь для того, чтобы двигаться “по пути постепенного снятия мониторинга с Украины”.

“Я думаю, что в этом должны быть заинтересованы все те, для кого роль, место, значение нашего государства в мире является важным”, - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Он также обратил внимание на количество присутствующих в зале, отметив, что обычно на такие слушания приходит меньше людей.

Отвечая на вопрос относительно того, что ПАСЕ впервые выразила обеспокоенность вмешательством СБУ в политические дела, министр отметил, что затрагивались “очень многие вопросы”.

“Обсуждение показало, что существуют еще очень многие вопросы, над которыми нужно дополнительно работать. Работать, как со стороны украинской власти, так и с точки зрения выяснения тех или иных посылов, которые были включены в резолюцию”, - сказал министр, не уточнив, что он имеет в виду, и объяснил невозможность предоставить расширенный комментарий необходимостью спешить на самолет.

В конце министр также выразил мнение, что в Европе понимают, что Украина остается демократической страной.

“Все понимают, что Украина – демократическая страна, где демократия пустила глубокие корни. Страна, способная вести открытый диалог и отвечать на самые сложные вопросы”, - сказал министр и покинул помещение Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательством СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления об ущемлениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, Ассамблея призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.

За документ проголосовали 102 депутата, против – 1, воздержались – шестеро.