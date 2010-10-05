В БЮТ заявляют, что коалиция их обманула

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявляет, что оппозиция требует от парламентского большинства первоочередного рассмотрения вопросов, которые касаются решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года об отмене политреформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.МИЩЕНКО сказал в интервью журналистам.

По его словам, фракция БЮТ настаивает на создании Временной следственной комиссии Верховной Рады «относительно действий судей Конституционного Суда Украины, которые вынесли, по нашему мнению, неподсудное решение».

Депутат отметил, что БЮТ также требует проведения специального заседания парламента по обсуждению решения КС.

Кроме того, БЮТ настаивает на рассмотрении постановления, которым предусмотрено выразить недоверие судьям Конституционного Суда Украины.

С.МИЩЕНКО также отметил, что фракция БЮТ настаивает на необходимости регистрации и рассмотрения в ближайшее время законопроекта «о проведении досрочных выборов парламента и Президента Украины 27 марта 2011 года».

По словам депутата, поводом для блокирования трибуны парламента стало, в частности, нарушение договоренности о том, что главным ответственным комитетом Верховной Рады, который будет рассматривать проект постановления об обеспечении исполнения решения КС от 30 сентября 2010 года, был определен комитет по вопросам правовой политики (который возглавляет сам С.МИЩЕНКО – УНИАН), но в результате возник еще один документ, где главным указан комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР (возглавляет член фракции Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, депутаты от БЮТ до начала вечернего пленарного заседания заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Через час депутаты из фракций Партии регионов, Блока Литвина и Коммунистической партии Украины почти в полном составе покинули сессионный зал парламента.