Черновецкий опасается подпускать Бродского к себе сзади

Мэр Киева Леонид Черновецкий считает оппозицию блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете неконструктивной.

Об этом Черновецкий сказал в эфире телекомпании «Киев» в пятницу.

«Это же не оппозиция! Это истерия и больше ничего, вот отдай им власть и больше ничего! Но не посажу я Бродского за своей спиной, не сядет он за моей спиной, потому что при всем моем уважении к нему как к бывшему предпринимателю, он человек ненадежный», – сказал Черновецкий.

Также Черновецкий заявил, что испытывает на себе политическое давление, примером которого назвал попытку БЮТ блокировать проведение сессии Киевсовета.

«Разговор со мной был простой: или жесткий мир или жесткая война... Я говорю, слушайте, я не могу с красивой женщиной драться или уж очень сильно дружить, потому что это воспримется некрасиво. Я не воюю! Мне надо заниматься мусором, водопроводом...», – сказал Черновецкий.

Также он отметил, что ему противостоят достаточно влиятельные люди, однако не назвал их имена.

«Люди, которые противостоят мне, они с деньгами, они с положением, они до сих пор народные депутаты, они имеют колоссальное влияние на суды», – считает мэр.

Также он подчеркнул, что является сильным человеком с принципиальными позициями, а противостоящие ему люди не хотят сильного мэра.

«Я наступил кому-то на мозоль, многие хотели быть на моем месте, но не они стали – я выиграл выборы, и сегодня мой рейтинг значительно увеличился», – сказал Черновецкий.

Он подчеркнул, что выбрал нужный момент для «проведения» в Киевсовете своей кандидатуры секретаря.

«Мы выбрали нужный момент для удара, для того, чтобы я провел своего заместителя, который не станет создавать мне проблем по принципиальным позициям», – уверен он.

Также Черновецкий заявил, что физического давления и угроз в свой адрес не чувствует.

«Каких-то конкретных людей с пистолетами вокруг меня не стоит. Я это чувствую! Мне удалось провести секретаря Киевсовета, поэтому мотивация меня убить уже отсутствует», – сказал мэр.

Также он допустил, что в случае провала голосования по кандидатуре секретаря, Киевсовет мог высказать недоверие мэру и выбрать себе нового председателя.

«Когда я был один, то дальше без меня Киевсовет сам бы себе выбирал на 5 лет еще председателя», – сказал он.

Кроме того, Черновецкий допустил, что некоторые депутаты Киевсовета будут пытаться решать личные вопросы, пользуясь должностным положением. Однако мэр уверен, что сможет маневрировать и находить с ними компромиссы.

Как сообщалось, на сессии 28 апреля Киевсовет избрал своим секретарем депутата от блока Леонида Черновецкого Олеся Довгого. Во время сессии депутаты от БЮТ и блока Черновецкого подрались.

"Обком" со ссылкой на "Українські новини"