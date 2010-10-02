В КПУ прониклись психологическим состоянием Януковича

Народный депутат от Коммунистической партии Украины Леонид ГРАЧ считает, что решение Конституционного Суда об отмене политической реформы ведет к узурпации власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "Шустер Live".

"Поскольку Конституционный Суд, который был специально зачищен для этого, далеко не правового, и, главнее всего, политического решения, создал сегодня условия для того, чтобы была основа для диктаторского режима", - сказал Л.ГРАЧ.

По его словам, речь идет не о процедуре этого решения. "Речь идет о том психологическом внутреннем состоянии Виктора Федоровича, его окружении, которые избрали пока еще авторитарный путь управления", - добавил он. Л.ГРАЧ отметил, что это было доказано формированием власти при участии подавляющего количества "людей Партии регионов". "Везде назначены свои, ситуация для него управляемая, правительство Януковича, его коалиция выполняют все задачи, которые он ставит", - добавил народный депутат.

Он выразил надежду, что в обществе есть еще силы, чтобы объединиться и остановить "на пути к диктаторскому режиму режим самого Виктора Федоровича".