14 оппозиционных партий согласуют свои дальнейшие действия

14 оппозиционных партий ко вторнику, 5 октября, согласуют свои последующие действия в связи с сегодняшним решением Конституционного Суда об отмене политической реформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО после заседания представителей оппозиционных партий.

Он проинформировал, что во встрече приняли участие заместитель председателя Всеукраинского объединения «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ, заместитель председателя Европейской партии Владимир ЛАНОВОЙ, заместитель председателя «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ, лидер партии «Реформы и порядок» Сергей СОБОЛЕВ, лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК, заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Андрей МОХНИК, заместитель председателя УРП «Собор» Павел ТАРАСЮК, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, лидер партии «Украинская платформа» Павел ЖЕБРИВСКИЙ, заместитель председателя партии «Фронт змін» Андрей ПЫШНЫЙ, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО и заместитель председателя «Единого Центра» Игорь ПОПОВ.

На встрече не присутствовал по техническим причинам лидер Партии защитников Отечества Юрий КАРМАЗИН.

По словам А.ГРИЦЕНКО, представители оппозиционных партий решили требовать отставки судей Конституционного Суда, а также заявили о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов. «Окончательные позиции, тактические и стратегические шаги будут согласованы ко вторнику. А в эти два дня оппозиционные партии проведут заседания своих руководящих органов для того, чтобы заручиться легитимными решениями, поскольку сегодня был разговор только руководителей и некоторых заместителей», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что во время встречи представителей оппозиционных партий рассматривалась возможность проведения акций протеста в связи с сегодняшним решением КС. «Мы понимаем, какое состояние общества, понимаем, что сейчас идет избирательная кампания, и именно поэтому конкретные шаги, которые будут определены, все будет заявлено во вторник», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что досрочные выборы необходимо проводить в связи с тем, что ВР и Президент избирались по Конституции образца 2004 года и имели соответствующие полномочия. «Сейчас абсолютно другой расклад, другая ситуация, никому не нужна эта коалиция, никому не нужные тушки. Нет сейчас ни одного легитимного органа», - сказал А.ГРИЦЕНКО. Он отметил, что для разрешения сложившейся ситуации необходимо вносить изменения в Конституцию законным путем, «но это не может сделать действующий парламент и Президент. Это должны сделать другие люди».