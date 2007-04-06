Секретариат опровергает информацию о том, что Израиль отказал Ющенко в визите

Секретариат Президента Украины опровергает информацию о том, что Израиль отказал в визите главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО 5 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге руководитель Главной службы Информационной политики Секретариата Президента Лариса МУДРАК сообщила, что за последние три месяца Секретариат Президента не направлял ни одного запроса в Государство Израиль с просьбой о визите Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

В то же время, она напомнила, что в прошлом году должен был состояться визит В.ЮЩЕНКО в Израиль, но он был перенесен на вторую половину этого года, и сегодня МИД прорабатывает будущий визит Президента.

Л.МУДРАК отметила, что Посольство Украины в Израиле самостоятельно приняло решение поинтересоваться вероятной возможностью присутствия В.ЮЩЕНКО на торжествах по случаю Дня катастрофы, который отмечается 5 мая в память о погибших евреях во Второй мировой войне. «Это было самостоятельное решение Посольства: выяснить, возможно ли, чтобы Президент Украины в этот день принял участие в торжествах, в которых принимают участие все главы государств, которые хотят прибыть. Ни о каком отказе речи быть не может», - подчеркнула Л.МУДРАК.

По информации ряда СМИ, Израиль отклонил просьбу Президента Украины В.ЮЩЕНКО приехать в эту страну 5 мая.

В частности, официально отказ объяснили нехваткой времени для подготовки визита В.ЮЩЕНКО и напряженным графиком исполняющего обязанности Президента Израиля Далии ИЦЫК. Однако израильская газета "Маарив" наводит из своих источников причину отказа В.ЮЩЕНКО: МИД Израиля узнало, что В.ЮЩЕНКО в речи на израильский День катастрофы хочет провести параллель между Холокостом и Голодомором. Газета утверждает, что Израиль не хочет признавать Голодомор геноцидом, чтобы не портить отношения с Россией.